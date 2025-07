Polícia resgata idosas desnutridas de apartamento: ‘estavam comendo ração de gato’

No Rio Grande do Sul, as duas irmãs, de 84 e 91 anos, resgatadas na última semana sozinhas e desnutridas em um apartamento de Porto Alegre, foram abrigadas nesta terça-feira (22) em um lar para idosos da cidade.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, a instituição Spaan, onde foram acolhidas, revelou que elas apresentam necessidade de auxílio em todas as atividades da vida diária.

No momento, elas passam bem e não precisam mais de tratamentos médicos.

As irmãs não têm filhos nem netos, segundo a Polícia Civil.

Quando elas foram encontradas, a polícia constatou que elas “estavam comendo ração de gato”.

O resgate ocorreu na última terça-feira (15) após denúncias de vizinhos, que estranharam a ausência das irmãs pelo prédio: elas tinham vida ativa e já não eram vistas há dias.

Dentro do apartamento, a polícia encontrou as duas e fez o resgate.

ANÚNCIO

Ainda de acordo com as informações, um inquérito foi aberto para investigar a situação, mas como não se tratava de um caso de abandono, não deve haver indiciamentos, ou seja, responsabilização de pessoas pelo que aconteceu.

Com informações do site G1