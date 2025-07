Pai de santo é suspeito de matar mulher, bebê e adolescente e depois jogar corpos em cova

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu a mulher de um pai de santo suspeito de ter assassinado um bebê, a mãe da criança e um adolescente no município de Esteio.

Como detalhado pelo site G1, as vítimas são Kauany Martins Kosmalski, de 18 anos; Miguel Martins Kosmalski, filho dela, de 2 meses; e Ariel Silva da Rosa, de 16 anos – a relação dele com Kauany ainda não está clara.

Os três desapareceram no domingo (20) e os corpos foram localizados terça-feira (22) dentro de uma cova em uma região de matagal na cidade.

O suspeito seria o pai da criança, de acordo com a Polícia Civil. As vítimas teriam sido mortos a facadas.

O pai de santo está preso e dois adolescentes foram apreendidos por envolvimento no crime, segundo a polícia.

Sendo a quarta prisão, a mulher do pai de santo confessou em depoimento à polícia envolvimento no crime.

Ainda de acordo com as informações, ela disse que teve a casa incendiada e, por essa razão, procurou uma delegacia. O caso ainda segue em investigação.

Com informações do site G1