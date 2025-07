Caso Nicolly: Mãe afirma que adolescente de 14 anos envolvida no crime mandou mensagem para padrasto da vítima

O comovente caso do assassinato de Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, que teve o corpo encontrado em uma lagoa de Hortolândia (SP), continua entregando detalhes cruéis.

ANÚNCIO

De acordo com o G1, Priscila Magrin, mãe de Nicolly, chegou a dizer que a adolescente de 14 anos envolvida no crime entrou em contato com o padrasto da vítima antes de que tudo ocorresse.

“Essa menina [suspeita] tinha mandado mensagem para o meu marido um tempo antes, meio que se passando por uma colega, uma conhecida da Nicolly, pedindo as redes sociais dela. Então eu acho que eles já estavam planejando isso faz tempo. Mataram a minha filha por causa de nada”, revelou.

O delegado que investiga o caso, José Regino Melo Lages Filho, afirmou que os suspeitos disseram que a jovem os atacou com uma faca e, para evitar a agressão, eles reagiram e mataram a adolescente. No entanto, para a polícia, que investiga o caso como feminicídio, Nicolly foi atraída até a casa do namorado e há indícios de crime premeditado.

A investigação da Polícia Civil aponta que dois adolescentes, de 17 e 14 anos, confessaram o crime, foram apreendidos e tiveram internação provisória decretada.

Nicolly foi esfaqueada e esquartejada em um crime caracterizado pela investigação com “requintes de crueldade” e “violência extrema”. Seu corpo foi encontrado em um lago enrolado em lençóis com pedras e uma lona, que foram reconhecidas pelo pai do jovem de 17 anos.

O enterro da jovem aconteceu na manhã de domingo (20) sob protesto e comoção no Cemitério Municipal de Mococa (SP), onde ela morava com a família. Protestos ocorrem na cidade, onde também foram levados cartazes com fotos dos menores suspeitos do assassinato.

Leia mais; Assassino é flagrado dançando no banho coberto de sangue depois de esquartejar casal de idosos