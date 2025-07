Assassino é flagrado dançando no banho coberto de sangue depois de esquartejar casal de idosos

Um crime macabro que marcou Bristol, no sudoeste da Inglaterra, teve detalhes revelados e chocou ainda mais a população. Agora, o autor do crime confesso enfrentará uma pena de prisão perpétua.

De acordo com o portal de notícias RIC, o ator colombiano de filmes adultos, Yostin Andrés Mosquera, de 35 anos, é acusado de matar, esquartejar, transportar e abandonar os restos mortais de um casal de britânicos em uma mala para uma ponte.

Após o assassinato e esquartejamento dos idosos, imagens de uma câmera flagraram o assassino dançando nu e coberto do sangue após esquartejar um casal de idosos.

O ator chegou a alegar legítima defesa ao ser detido, mas logo as investigações mostraram o posto. O colombiano visitava frequentemente o Reino Unido e já havia tido encontros sexuais em troca de dinheiro com Albert Alfonso, de 62 anos, e Paul Longworth, de 71, que também o visitaram na Colômbia.

Yostin decapitou e desmembrou o casal, enquanto tentava acessar sua conta bancária. Ele chegou a colocar os restos mortais dos idosos em um congelador da residência.

A câmera que capturou o ator dançando nu e coberto do sangue das vítimas, era utilizada para registrar os atos sexuais entre os envolvidos.

Os assassinatos aconteceram em julho de 2024, mas Yostin foi condenado a partir de novas provas apresentadas durante o julgamento, após um ano de investigação. O colombiano ainda negou o assassinato do casal, embora tenha admitido ter matado Alfonso, após uma “perda de autocontrole”.

No entanto, os investigadores encontraram um vídeo do momento no qual o colombiano realizou os crimes e as imagens foram descritas como “traumáticas” pelos investigadores.

