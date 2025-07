Pai preso suspeito de matar filho de dois meses já foi denunciado por agredir outras crianças

O homem suspeito de matar o próprio filho, um bebê de dois meses, no município de Ponta Grossa (PR), também é investigado por outros casos de violência.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, no sábado (19), a mãe da criança a encontrou morta com sinais de agressão. Ela precisou pular o muro da casa para pedir socorro, quando o agressor já estava dormindo.

Segundo a Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, a mulher disse ter sido agredida pelo homem ao tentar ligar para o Samu, depois de ver a criança ferida.

O pai, que tem 37 anos, foi preso em flagrante por homicídio qualificado e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Conforme relatado, o homem passou por audiência de custódia e teve prisão preventiva decretada.

Histórico de agressão

Segundo a Polícia Civil (PC-PR), em 2021, um boletim de ocorrência foi registrado contra o suspeito depois de ele agredir o enteado, de dois meses de idade, que teve uma fratura no fêmur.

ANÚNCIO

Além disso, ele também é suspeito de agredir uma criança de três anos com um tapa no rosto, em 2016.

Ainda de acordo com as informações, em janeiro deste ano, outro boletim de ocorrência foi registrado contra ele por agredir a esposa que estava grávida do menino que morreu no sábado.

Com informações do site G1