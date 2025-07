Pai é preso por matar filha de apenas 9 anos e fingir sequestro durante viagem

Um homem de 45 anos foi preso após matar a própria filha, de apenas 9 anos, e fingir que ela havia sido sequestrada ao denunciar falsamente o desaparecimento.

Como detalhado pelo site RIC, a prisão ocorreu nesta segunda-feira (21) em Nova York, nos Estados Unidos.

Luciano Frattolin foi acusado de homicídio de segundo grau e descarte ilegal de cadáver depois que a criança foi encontrada morta em um lago raso nos arredores de Ticonderoga, no último domingo (20).

O homem teria registrado um boletim de ocorrência sobre a filha, no dia anterior, alegando que ela teria sido levada por dois homens em uma van branca. No entanto, essa teoria foi descartada.

O corpo foi encontrado algumas horas depois e as autoridades afirmaram que não havia sinais de sequestro.

Os pais de Melina estão separados desde 2019 e o homem e a filha estavam nos Estados Unidos desde 11 de julho de férias. A família mora no Quebec, no Canadá.

Ainda de acordo com as informações, o pai foi autorizado a viajar com a filha, que morava com a mãe em tempo integral, e não tinha antecedentes criminais ou de violência doméstica.

Com informações do site RIC