Laudo revela que bebê morreu por asfixia enquanto era violentada pelo pai

O laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que uma bebê, de 1 ano e 9 meses, foi vítima de abuso sexual antes de morrer, no município de Camapuã (MS), em 9 de julho.

Como detalhado pelo site Campo Grande News, a causa do óbito foi asfixia mecânica. O pai, que confessou ser autor do crime e segue preso, foi indiciado por estupro com resultado morte e a mãe da criança por maus-tratos.

Como informado, a bebê havia recebido alta hospitalar um dia antes na capital, e a mãe retornou para Camapuã, onde passou a noite com o pai da criança, que a estuprou.

Após passar mal, a menina chegou sem vida à unidade de saúde da cidade, onde a equipe médica percebeu ferimentos nas partes íntimas e acionou a polícia.

Segundo a Polícia Civil, o laudo confirmou o abuso, enquanto o médico legista determinou que a causa da morte foi asfixia mecânica por sufocação direta, o que significa que a passagem de ar pela traqueostomia da criança foi obstruída.

Como relatado, com o inquérito concluído e os pais indiciados, o caso agora segue para o Ministério Público.

Ainda de acordo com as informações, a tragédia não afetou apenas a bebê, mas também seu irmão de dois anos de idade. A Justiça determinou o afastamento da criança do convívio familiar, impondo medidas protetivas contra os pais.

Com informações do site G1