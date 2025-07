Homem ‘transtornado’ é preso suspeito de invadir casa da ex e tentar estuprá-la

Um homem de 41 anos foi preso, nesta segunda-feira (22), suspeito de tentativa de estupro, ameaça e lesão corporal contra a ex-companheira, em Minas Gerais.

Como detalhado pelo site O Tempo, a prisão preventiva foi decretada pela Justiça após a reincidência das agressões contra a vítima, no município de Raul Soares, na Zona da Mata.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em duas datas, em junho e julho deste ano.

Em ambas as ocasiões, o investigado teria invadido a residência da vítima, demonstrando comportamento agressivo e transtornado.

Segundo o relato da vítima, homem também tentou despi-la para manter relação sexual contra sua vontade, configurando tentativa de estupro. Em um dos episódios, a vítima chegou a tentar se lançar pela janela do segundo andar da casa para fugir das agressões.

Após os fatos, a vítima procurou a delegacia da Polícia Civil, levando ao início das investigações e medidas de proteção.

Conforme apurado, o investigado já possui histórico de violência doméstica contra a mesma mulher, com registros anteriores por lesão corporal e ameaça.

Ainda de acordo com as informações, com a ordem judicial, a equipe da Polícia Civil efetuou a prisão do investigado, que foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Com informações do site O Tempo