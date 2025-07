Caso Nicolly: Adolescentes confessam como levaram corpo de jovem até lagoa

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, cujo corpo foi encontrado parcialmente esquartejado em uma lagoa em Hortolândia (SP) no dia 18 de julho.

De acordo com o g1, o crime com motivação passional foi cometido pelo ex-namorado da vítima, de 17 anos, e a atual namorada dele, de 14 anos. Ambos foram apreendidos no Paraná no último domingo (20), escondidos na casa da avó do garoto.

A investigação determinou que Nicolly Fernanda Pogere foi esfaqueada e esquartejada em um crime com “requintes de crueldade” e “violência extrema”. Os acusados relataram que a vítima os atacou com uma faca e, para evitar a agressão, eles reagiram e mataram a adolescente.

Para os responsáveis pelo caso, a versão é diferente e Nicolly foi atraída até a casa do namorado.

“O avô da menina trouxe algumas roupas dela e os profissionais do Canil fizeram o reconhecimento do faro com o cachorro Thor. Foram para o local e fizeram um trabalho de praticamente 3 horas e meia, que culminou em encontrarem o corpo dessa menina”, disse o secretário de Segurança Pública de Hortolândia, Joldemar Nunes Corrêa, descrevendo a operação realizada com um cão farejador da Guarda Municipal de Hortolândia.

Segundo a polícia, o casal de adolescentes usou um carrinho de mão para levar o corpo até a lagoa onde o cadáver foi encontrado parcialmente dentro da água, enrolado em dois lençóis e em uma lona azul. No interior dos tecidos, foram encontradas pedras usadas para manter o corpo submerso na lagoa, caracterizando esforço de ocultação do cadáver.

O pai do namorado de Nicolly, que não estava em casa no momento do crime, reconheceu os lençóis e a lona como dele. O adolescente morava com o pai, já que a mãe está presa por um crime que não foi informado.

Os dois adolescentes suspeitos afirmaram que deram apenas uma facada nas costas de Nicolly, mas o encontro do corpo desmente a versão deles, já que diversas perfurações foram identificadas.

Os assassinos não demonstram arrependimento, mas relataram que não era isso que eles queriam e quando perceberam o que tinha feito resolveram fugir para não sofrer as consequências.

As versões de ambos são sobre legitima defesa, mas diferem entre si. O caso é investigado como feminicídio.

