Homem morre ao tentar roubar fiação de igreja

Um homem foi encontrado morto durante o fim de semana após tentar furtar a fiação de cobre de uma igreja localizada no centro de Manaus.

ANÚNCIO

De acordo com o AM Post, informações de testemunhas disseram que o homem, conhecido como Scooby se desequilibrou e caiu sobre a estrutura metálica que cerca o templo religioso.

A queda provocou um ferimento grave na altura do peito, que teria sido perfurado pela grade. Ele morreu antes de receber qualquer tipo de socorro.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo, e a ocorrência foi registrada no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que ficará responsável pela investigação do caso.

Leia mais: Corpo é encontrado enrolado em plástico filme