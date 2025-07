Homem mata irmã após discussão por causa da aposentadoria da mãe

Um homem de 52 anos é suspeito de matar a própria irmã, com um golpe de pá, no último sábado (19), em Ingá, no Agreste da Paraíba. A vítima foi identificada como Luzinete Félix, de 49 anos.

Como detalhado pelo site G1, o suspeito do crime, Cláudio Félix, foi preso neste domingo (20).

Segundo informações de familiares, a motivação teria sido uma discussão sobre a aposentadoria da mãe dos dois irmãos, uma idosa de 85 anos.

Luzinete morava no Rio de Janeiro e, há alguns meses, voltou para a Paraíba para ajudar nos cuidados da mãe.

No entanto, no dia do crime, os dois irmãos discutiram, pois a vítima acreditava que o homem estaria se apropriando dos recursos financeiros da mãe.

O desentendimento escalonou e terminou na morte da mulher. O suspeito utilizou uma pá como arma e fugiu.

Ainda de acordo com as informações, o crime segue em investigação.

