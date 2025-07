Criança de 2 anos morre após ser atacada por pit-bull da família em São Paulo

Em um novo caso, uma criança de apenas 2 anos morreu após ser atacada por um cachorro da raça pit-bull nesta segunda-feira (21/7), em São Paulo.

Como detalhado pelo site, o ataque ocorreu em Hortolândia, no interior do estado.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma equipe foi acionada por uma vizinha. O animal, que era da família da menina atacada.

A criança chegou a ser socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos.

O animal, um pit-bull adulto, precisou ser contido e foi baleado duas vezes, sendo socorrido logo depois.

Ainda de acordo com as informações, a PM informou também que o cachorro havia sido adotado há cerca de dois meses e ainda não se sabe o que causou o ataque, mas que havia outros adultos no local no momento.

Com informações do site Metrópoles