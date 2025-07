Caso Nicolly: Casal de adolescentes confessa assassinato com riqueza de detalhes e a investigação continua

A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, encontrada em uma lagoa em Hortolândia (SP) no dia 18 de julho.

De acordo com a CNN, a principal linha de investigação é de um crime com motivação passional cometido pelo ex-namorado da vítima, de 17 anos, e a atual namorada dele, de 14 anos. Ambos foram apreendidos no Paraná no último domingo (20).

A adolescente, que estava desaparecida desde o início da semana, foi estava passando férias na casa do avô. Seu corpo apresentava trauma cranioencefálico, múltiplas perfurações por arma branca e cortes na região abdominal, além de estar parcialmente esquartejado e com a sigla da organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) marcada nas costas.

Os assassinos enrolaram o corpo em lençóis e uma lona, com pedras amarradas, para tentar mantê-lo submerso.

A investigação se concentrou nos adolescentes após vestígios de sangue humano serem encontrados na casa do ex-namorado da vítima.

A apreensão dos adolescentes ocorreu em Cornélio Procópio (PR), em uma operação conjunta entre as polícias dos dois estados. Investigações apontam que a avó materna de um dos suspeitos teria auxiliado na fuga e na ocultação dos envolvidos.

Os adolescentes confessaram o crime cometido com riqueza de detalhes após serem apreendidos. Eles tiveram internação provisória decretada e foram encaminhados para a Fundação Casa Andorinhas, em Campinas.

O caso segue com prioridade máxima investigativa, e a Polícia Civil continua as diligências para apurar o possível envolvimento de outras pessoas no crime.

