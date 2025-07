Maníaco que estuprou e matou mulher e filhas pede alteração no julgamento

Gilberto Rodrigues dos Anjos, acusado de estuprar e matar Cleci Calvi Cardoso, de 46 anos, e suas três filhas, solicitou por meio de sua defesa a mudança do local do julgamento. A defesa pede que o júri não ocorra na Comarca de Sorriso, onde o crime foi cometido, mas sim em Cuiabá.

Como detalhado pelo site Única News, o crime que chocou o país ocorreu em novembro de 2023, e o júri popular está marcado para o dia 7 de agosto.

O Ministério Público de Mato Grosso já se manifestou contra o pedido de desaforamento, mas este ainda está sob análise do Judiciário.

Ao entrar com pedido, a defesa de Gilberto alegou haver dúvida sobre a imparcialidade dos jurados para julgar o seu caso, impactados pela repercussão que este obteve, além de que, a sua segurança pessoal estaria em risco.

Histórico de brutalidade

Com um histórico perigoso, Gilberto já foi condenado por outros crimes. No Mato Grosso, o criminoso estuprou uma vizinha e tentou degolá-la, depois fugiu. Pelo crime, foi condenado em março deste ano a 22 anos e sete meses de prisão.

Ainda de acordo com as informações, em GO, ele foi condenado a mais de 17 anos pelo homicídio triplamente qualificado do jornalista Osni Mendes. Neste caso, o pedreiro enforcou a vítima até a morte.

Com informações do Site Única News