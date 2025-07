Atacado por pit bulls, rapaz sai do coma e deve passar por terceira cirurgia

Abstract blur hospital and clinic interior for background

O rapaz de 21 anos atacado por três cachorros da raça pit bull, no Mato Grosso do Sul, saiu do coma e deve passar pela terceira cirurgia em decorrência do ferimento grave no braço.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo Jornal Midiamax, o ataque ocorreu na semana passada, em Campo Grande.

Após ter uma artéria rompida e perder a orelha esquerda, o rapaz precisou ser colocado em coma induzido.

No entanto, de acordo com a mãe, ele já recuperou a consciência.

Ataque na casa de um amigo

O responsável pelos cães, de 60 anos, informou à polícia que o filho estava com a vítima em casa e teria pedido uma pizza. Ao sair para buscar a entrega, os cães teriam estranhado a presença do rapaz e o atacaram.

Ainda de acordo com as informações, após o ataque, o tutor do animal foi encaminhado para a delegacia e deve responder por omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Com informações do Jornal Midiamax