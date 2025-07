Homem é preso após matar pessoa em situação de rua

Um homem foi preso em flagrante esta semana acusado de matar um morador em situação de rua em Manaus. Ele foi identificado como Elton de Oliveira Maia, de 39 anos e a identidade da vítima não foi revelada.

De acordo com AM Post, o assassinato ocorreu por meio de um disparo de arma de fogo e o óbito foi constatado no próprio local.

Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança instaladas na via.

Nas imagens é possível ver o momento em que Elton, dirigindo um veículo, se aproxima da vítima, que caminhava tranquilamente pela calçada. Sem qualquer tipo de discussão aparente, o suspeito dispara contra o homem e foge.

Apesar da prisão rápida, ainda não se sabe o que motivou o crime e as investigações continuam.

