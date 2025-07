Filha leva 8 facadas ao defender a mãe do ataque do ex-marido

Uma menina de 13 anos foi esfaqueada ao tentar proteger a mãe do ataque do ex-marido, nesta semana, na Argentina.

Como detalhado pelo Portal Sampi, o caso aconteceu na cidade de Salta e a adolescente está internada em estado crítico na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O ex-marido teria chegado embriagado e iniciou uma discussão com a mãe da menina, tentando em seguida esfaqueá-la.

A filha saiu em defesa da mãe e foi atingida por oito facadas.

Ainda de acordo com as informações, o autor do crime foi preso e responderá por dupla tentativa de assassinato.

Com informações do Portal Sampi