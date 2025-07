Ex-líder do Comando Vermelho se converte e deixa o crime por meio de comunicado

Gelson Carnaúba, conhecido como “Mano G” e apontado como um dos principais articuladores do Comando Vermelho (CV) na Região Norte, anunciou que se converteu e se afastará do mundo do crime.

De acordo com o portal de notícias Mario Adolfo, uma nota comunicou que o ex-líder se tornou cristão e decidiu “seguir os caminhos do Senhor Jesus”.

O texto também solicita que o nome de Carnaúba não seja mais associado a atividades criminosas.

“Nosso companheiro se encontra na bênção e continuará sua caminhada espiritual com Jesus Cristo. Pedimos respeitosamente a todos os irmãos e companheiros que não utilizem o nome de Gelson Carnaúba para nada relacionado ao crime”, escreveram.

Carnaúba teria exercido forte influência sobre as atividades do tráfico de drogas e disputas entre enquanto estava Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus.

Acusações contra ele incluem homicídios, tráfico e liderança em organização criminosa. No entanto, fontes do sistema penitenciário e da segurança pública indicam que Carnaúba já vinha se afastando das decisões estratégicas da facção.

