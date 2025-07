Caso Raíssa: Detalhes da investigação apontam que assassinato foi premeditado

No dia 2 de junho de 2025, a miss teen Raíssa Suelen Ferreira da Silva, de 23 anos, foi dada como desaparecida em Curitiba. No entanto, o corpo da jovem foi encontrado em 9 de junho, após a confissão do seu assassino.

De acordo com o portal de notícias Banda B, mesmo com o inquérito policial já concluído, a investigação sobre o assassinato continua em andamento e novos detalhes foram revelados.

Agora, elementos indicam que o crime pode ter sido premeditado pelo humorista Marcelo Alves dos Santos, assassino confesso, com o envolvimento do filho, Dhony de Assis.

Um dos pontos mais reveladores da investigação são as mensagens encontradas no celular de Marcelo. Nelas, ele promete à vítima um suposto emprego como administradora de quitinetes em São Paulo. Segundo a polícia, a proposta jamais existiu e foi criada apenas para atrair Raíssa até a casa do criminoso.

Outro relatório indica que o celular de Dhony, filho de Marcelo, ficou fora de área por várias horas no dia do assassinato. A polícia, aponta que isso pode ter sido feito proposital, com o intuito de dificultar o rastreamento e ocultar a movimentação dele durante o crime.

Marcelo ainda teria enviado um áudio a Raíssa depois que ela já estava morta, numa tentativa clara de criar um álibi e simular preocupação.

“Raíssa, boa noite. Onde que tu tá? Entrei em contato, todo mundo preocupado com tu. Aparece, pelo amor de Deus. Entra em contato”, disso o assassino.

Dias após o crime, o comportamento do acusado também chamou atenção dos investigadores, já que Marcelo passou a vender diversos bens pessoais, o que indica a possibilidade de que ele estivesse juntando dinheiro às pressas para fugir.

A lona na qual o corpo da miss foi encontrado também foi comprado três dias antes do assassinato.

Com base nesses elementos, a polícia trabalha com a possibilidade de que o crime tenha sido planejado com antecedência e não por um impulso momentâneo.

Marcelo está preso, mas seu filho, Dhony de Assis, deixou a prisão na sexta-feira (18), após passar um mês detido por ser cumplice na ocultação do corpo.

A defesa do jovem afirma que a prisão foi injusta e que Dhony não participou diretamente do assassinato de Raíssa, apenas da ocultação do cadáver, crime com pena mais branda.

