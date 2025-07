Mãe de Eliza Samudio mostra os objetos encontrados da filha 15 anos após crime

A mãe de Eliza Samudio, Sônia Fatima Moura, usou as redes sociais para contar que após 15 anos do desaparecimento e assassinato, recebeu pertences da filha.

De acordo com o portal de notícias Banda B, Sônia desabafou sobre o crime e mostrou nas imagens os itens recebidos, entre eles uma carteira com foto de Bruninho, filho de Eliza, que hoje tem 15 anos e atua como goleiro na categoria sub-14 do Botafogo.

“Depois de 15 anos de espera, na esperança de encontrar seus restos mortais, o que a justiça me devolveu são esses objetos da Eliza, ter esses objetos em minhas mãos é como se tempo não tivesse passado, a dor continua é tão intensa, tão crua.

Tenho vivo em minha memória cada gesto seu.

Esses objetos são como um pedaço de seu,um pedaço de mim,é difícil acreditar que vc se foi há tanto tempo, e de uma forma tão cruel e covarde.

A dor da partida de quem amamos é uma ferida que nunca fecha completamente, é como se uma parte de nós tivesse sido arrancada, deixando um vazio que ecoa em cada momento, a saudade é uma presença constante uma sombra que me acompanha em cada passo meu, mas foi nessa dor que encontrei forças para seguir, a dor nunca vai embora eu aprendi viver com ela e carrego comigo as suas melhores lembranças.

Bruninho está crescendo e realizando os sonhos de vocês, e é como se você Eliza estivesse viva, sorrindo para ele, ver ele alcançar os objetivos que vc tanto queria é um consolo para dor que sinto, é como se parte de vc estivesse viva no Bruninho e isso me dá forças para seguir, Bruninho é a continuidade da sua história, isso me enche de orgulho e esperança por saber que nem todos os seus sonhos morreram com vc, mas que irão ser realizados pelo seu filho e isso é um presente precioso para mim”, escreveu a Sônia.

É importante recordar que Eliza foi assassinada aos 25 anos, depois de desaparecer a mando do namorado, o ex-goleiro Bruno Fernandes, em 2010. Os restos mortais não foram encontrados.

