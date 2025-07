Condenado homem que matou bebê de 7 meses por causa de dívida relacionada a drogas

Em Minas Gerais, um homem foi condenado a 46 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado contra um bebê de sete meses e tentativa de assassinato do pai e da avó da criança.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, o crime aconteceu em maio de 2024, em Timóteo, e a condenação foi divulgada nesta semana pelo Ministério Público.

Segundo as investigações, o alvo do ataque era o pai da criança, de 31 anos, que foi perseguido até a residência da sogra.

Na ocasião, três criminosos — entre eles, o condenado e dois adolescentes — invadiram a casa e efetuaram vários disparos.

Durante o atentado, o bebê foi baleado na cabeça enquanto estava no colo da avó e morreu. A avó foi atingida nas pernas.

De acordo com o MPMG, os crimes foram motivados por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas e praticados com arma de fogo de uso restrito, dificultando qualquer chance de defesa das vítimas.

Ainda de acordo com as informações, o condenado seguirá cumprindo pena em regime fechado. Os dois adolescentes que participaram do crime fugiram após o atentado.

Com informações do G1