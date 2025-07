Vídeo flagra momento em que cão é atacado por pit bull sem focinheira e tutor foge em seguida

Em São José dos Campos (SP), um vídeo gravado por câmeras de segurança mostrou o momento em que um cachorro pitbull atacou um cão menor, nesta semana.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site G1, a Polícia Civil faz buscas pelo tutor do pitbull, pois o animal estava sem focinheira - algo que é contra a lei na cidade.

O homem fugiu sem prestar assistência para o animal ferido.

O flagrante mostra que o cão estava na calçada quando o pitbull, que estava passeando com o tutor somente com coleira e guia, se aproxima e o ataca.

O tutor do pitbull tenta fazer com que o cão solte o outro cachorro, mas não consegue.

Logo em seguida, moradores se unem para tentar resgatar o animal, mas o pitbull só liberta o cachorro após ser atingido por um pedaço de madeira.

Em entrevista para o g1, Jaqueline Renata, que é tutora do Totó, contou que o cachorro quebrou um osso da perna durante ao ataque.

ANÚNCIO

Ela revelou ainda que Totó está ferido, debilitado, mas já recebeu alta e precisa ficar de repouso em casa.

Ainda de acordo com as informações, a tutor registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil e agora, com os investigadores, tenta descobrir quem é o tutor do pitbull, para que ele seja responsabilizado pelo ocorrido. Confira o flagrante:

Com informações do site G1