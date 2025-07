Suspeito de matar o pai e comemorar nas redes sociais morre em confronto com a polícia

Uma operação policial para prender um homem suspeito de matar o próprio pai terminou com um policial baleado e o suspeito morto, nesta quarta-feira (16), no município de Senador Rui Palmeira, no interior de Alagoas.

Como detalhado pelo site G1, o fazendeiro Aderaldo Soares de Lima, 76 anos, foi assassinado em junho deste ano, no Sertão alagoano.

Segundo a Polícia Civil, a investigação apontou que o crime foi encomendado pelo filho dele, Remi Soares de Lima, de 46 anos.

A principal suspeita é que o crime tenha sido motivado por questões financeiras.

No decorrer das investigações, duas atitudes de Remi fizeram a polícia desconfiar ainda mais da ligação dele com o assassinato do pai.

Primeiro, ele compareceu ao velório do pai, onde fez um vídeo do caixão e postou nas redes sociais em tom de comemoração. E depois, passou a ameaçar os irmãos.

Nesta quarta-feira (16), uma operação conjunta foi deflagrada para cumprir o mandado de prisão contra Remi.

Segundo a PC, durante o cumprimento da ordem judicial, houve confronto. Um agente foi baleado e perdeu parte de um dos dedos, sendo socorrido.

Ainda de acordo com as informações, o suspeito também foi alvejado, foi socorrido, mas veio a óbito.

Com informações do site G1