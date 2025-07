Polícia encontra urubus devorando corpo de bebê

Um caso comoveu os moradores do município de Humaitá, localizado a aproximadamente 590 quilômetros de Manaus.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias AM Post, o corpo de um bebê foi encontrado sendo devorado por urubus na tarde da última quarta-feira (16).

O recém-nascido estava dentro de uma lixeira pública e a cena macabra foi flagrada por um transeunte que achou estranho a movimentação anormal das aves no local.

Moradores relataram que o homem se aproximou e viu uma das mãos do bebê para fora de um saco. A Polícia Militar foi acionada e constatou que o corpo já estava parcialmente devorado pelas aves.

O caso está sendo tratado como homicídio com extrema crueldade e as autoridades tentam identificar a mãe ou responsáveis pelo abandono do corpo.

Leia mais: Homem flagra traição da esposa e corta órgão genital do amante

Professor acusado de abuso sexual em escola contra 18 alunas é preso

Menina de 13 anos engravida após estupro e morre durante o parto