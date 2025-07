Padrasto acusado de envenenar enteado com bolinho de mandioca é preso

Esta semana, o padrasto de Lucas da Silva Santos, 19, jovem que foi envenenado após comer um bolinho de mandioca, foi preso pela Polícia Civil.

Segundo o portal notícias Banda B, o crime aconteceu em São Bernardo do Campo e Ademilson Ferreira dos Santos, é investigado como principal suspeito de ser o responsável pelo envenenamento.

De acordo com detalhes do caso, a investigação apontou a participação do padrasto e o homem foi classificado como manipulador. O acusado afirma que a irmã dele que ofereceu os bolinhos, mas mensagens comprovam que ele quem pediu.

Ele chegou a escrever mensagens dizendo que não admitia mais a conduta indisciplinada do Lucas. O jovem não queria mais viver na casa e chegou a ter as roupas rasgadas pelo padrasto.

A delegada responsável, Liliane Lopes Doretto, afirma que o caso está encerrado e afirmou ainda que um médico da unidade onde Lucas está internado disse que não foi identificado ainda qual o material usado no envenenamento, mas que o uso de chumbinho já foi descartado.

“Juntando todo o quebra-cabeça, hoje eu posso afirmar: é uma história macabra, de elementos de subjugação de anos, com aspectos de viés emocional, psicológico. É bastante complicado e bastante cruel. O caso está encerrado, independente das provas periciais, eu tenho certeza que o atentado sobre a vida do Lucas foi cometido pelo padrasto dele”, disse Liliane.

A polícia ainda aguarda um laudo do IML.

