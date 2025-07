Jovem é preso suspeito de matar cunhado e atirar na mãe durante chá revelação

Um jovem foi preso em flagrante suspeito de matar o cunhado e atirar contra a própria mãe durante um chá revelação no município de Águas Lindas, em Goiás.

Como detalhado pelo site G1, o crime aconteceu no último domingo e o suspeito foi preso no dia seguinte na região metropolitana de Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito e a vítima já tinham desavenças antes do ocorrido, e ele atirou contra a mãe sem querer por conta de um erro de execução, atingindo o braço dela.

Em depoimento para polícia, o suspeito disse que ele e a vítima tinham desavença antiga.

O cunhado já havia agredido a própria irmã em outras ocasiões. Mesmo assim, ela decidiu realizar um chá revelação e o convidou. Como já existiam desentendimentos entre eles, houve uma nova discussão durante o evento.

Após a discussão, o suspeito saiu em um carro, deu uma volta no quarteirão, pegou a arma e voltou para a casa. Ao retornar, surpreendeu a vítima na porta, atirando contra o cunhado.

O momento foi registrado por uma câmera de segurança, que flagrou sua fuga logo em seguida.

Ainda de acordo com as informações, o caso seguirá em investigação para elucidar todos os pontos do crime.

Com informações do site G1