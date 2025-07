Homem esquarteja amigo, armazena corpo em geladeira e bate restos mortais em liquidificador

Um crime cruel aconteceu essa semana e um suspeito foi preso em flagrante na última quarta-feira (16) pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ).

De acordo com o portal VTV News, o homem é acusado de matar e esquartejar o amigo Thiago Lourenço Morgado, de 35 anos.

O crime teria ocorrido no último domingo após uma discussão, quando o agressor esfaqueou a vítima diversas vezes. Após o assassinato, partes do corpo foram armazenadas na geladeira para posteriormente serem trituradas no liquidificador.

O objetivo do acusado era ocultar o crime e se desfazer dos restos mortais no vaso sanitário. Ao ser detido pela polícia, o homem confessou informalmente a autoria do assassinato e alegou ter sofrido abusos sexuais por parte da vítima.

