Em caso de bebê morto por pitbull, polícia vê negligência da mãe e de outros familiares

A Polícia Civil de Goiás concluiu recentemente o inquérito sobre a morte de um bebê atacado por um cachorro da raça pit bull, dentro de casa, em Goiânia.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo Portal 6, o caso aconteceu no dia 27 de maio, vitimando Gael Nunes de Oliveira, de apenas 10 meses.

Segundo a PC, o animal já era conhecido pelo comportamento agressivo e também era mantido em condições inadequadas de guarda e vigilância.

A investigação apontou que, mesmo com o risco evidente, a criança foi exposta ao convívio com o cão de forma negligente.

Três pessoas foram indiciadas por homicídio culposo: a responsável formal pelo animal, o companheiro dela (corresponsável de fato pela guarda do pit bull) e a mãe da vítima.

De acordo com a polícia, todos agiram de forma omissiva, o que contribuiu para o ataque fatal.

Animal abatido

ANÚNCIO

Após o ataque, o bebê foi socorrido ainda com vida e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos causados pelo ataque.

Ainda de acordo com as informações, para conter o animal, a Polícia Militar (PM) foi obrigada a abatê‑lo com disparos no local.

Com informações do Portal 6