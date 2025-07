Mulher mata marido a facadas após ser agredida dentro de casa

Uma mulher de 30 anos matou o marido a facadas após ser agredida dentro de casa, no último domingo (13), na zona rural do município de Alto Alegre, região Norte de Roraima.

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Ac24horas, a vítima foi identificada como Virlandi Macena de Oliveira, de 29 anos.

O crime foi registrado como homicídio privilegiado, em contexto de violência doméstica, sob a alegação de legítima defesa.

Segundo a Polícia Militar, havia registros anteriores de agressões, com o homem figurando como autor em todas as ocorrências.

No momento do crime, a mãe da suspeita estava presente e afirmou que a filha agiu para se defender e proteger os cinco filhos do casal, com idades entre 1 e 9 anos.

Ferido, Virlandi chegou a ser socorrido por um cunhado, mas deu entrada na unidade já sem vida.

Ainda de acordo com as informações, o Conselho Tutelar foi acionado e as crianças ficaram sob os cuidados da avó materna. A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações do site Ac24horas