Homem que ameaçou matar filho para reatar relacionamento com a ex é preso pela polícia

No Paraná, a Polícia Civil prendeu um homem em flagrante após ele ameaçar matar o próprio filho, de 3 anos, em chantagem para reatar o relacionamento com a mãe da criança.

Como detalhado pelo site Portal 24, a detenção aconteceu em Ampére, na região sudoeste do Paraná.

Como relatado, a mãe da vítima informou à Polícia Militar que seu ex-companheiro estava ameaçando matar a criança.

Ela explicou que o relacionamento terminou há 8 meses, mas que autorizou o homem a conviver com a criança.

Entretanto, no último domingo ele começou a fazer ameaças por videochamada.

Como informado, o suspeito afirmava que, caso a mulher não reatasse o relacionamento, tiraria a vida do filho e, em seguida, cometeria suicídio.

A mãe, que possui medida protetiva em vigor contra o homem, relatou ainda que já trocou de número telefônico cinco vezes devido à insistência dele em tentar reatar o vínculo conjugal.

Ainda de acordo com as informações, com a prisão, o homem deve responder por sequestro, cárcere privado e descumprimento de medida protetiva.

Com informações do site Portal 24