Adolescente provoca incêndio e acabada matando irmã de 11 meses; “não aguentava mais”

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida após provocar um incêndio justificando que “não aguentava mais cuidar dos irmãos”.

De acordo com o portal B News, a jovem ateou fogo no carpete do apartamento que fica no Guarujá, litoral sul de São Paulo, e não demonstrou arrependimento.

Em depoimento ela confessou que colocado as crianças para dormir e após iniciar o incêndio ainda liberou o registro do gás de cozinha para o espalhamento das chamas. Todas as portas do local foram trancadas.

Os pais da menina trabalham e ela, de férias escolares, precisava ficar com as crianças. Além da bebê de 11 meses, outro irmão, de 2 anos, estava no local e foi internado em estado grave.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou um grupo de vizinhos tentando resgatar os irmãos. O bebê morreu no local, enquanto o menino foi socorrido em estado grave e encaminhado a um hospital da região.

