Menina de 12 anos morre após parto de emergência e policia investiga estupro

Em Minas Gerais, uma adolescente de 12 anos morreu neste último final de semana após passar por um parto de emergência em um hospital de Betim, na Região Metropolitana de BH.

Como detalhado pelo site Extra, a menina, que estava com 32 semanas de gestação, chegou à unidade em estado gravíssimo na sexta-feira (11).

Apesar da gravidade do caso, o bebê sobreviveu e segue internado sob cuidados médicos.

Independentemente de consentimento, qualquer relação sexual com menores de 14 anos é considerada estupro de vulnerável. Por essa razão, a direção do hospital notificou as autoridades competentes sobre o caso.

A identidade da vítima e os detalhes sobre a gestação não foram divulgados.

Ainda e acordo com as informações, a PC instaurou um inquérito para apurar o crime de estupro de vulnerável e os envolvidos.

Com informações do site Extra