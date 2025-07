Mãe e filha mantidas em cárcere privado pedem socorro com bilhetes jogados da sacada

A mãe e filha que foram mantidas em cárcere privado por um conhecido da família no município de Pinhais, no Paraná, foram resgatadas neste último final de semana após conseguirem escrever bilhetes pedindo socorro.

Como detalhado pelo site G1, as vítimas escreveram quatro bilhetes, enquanto o suspeito dormia. Os papéis foram jogados pela sacada do apartamento onde elas estavam presas.

Um vizinho encontrou um dos papéis na entrada do prédio, avisou a síndica e acionou a Polícia Militar, que resgatou as vítimas e prendeu o suspeito no mesmo dia.

Em um dos pedidos, estava escrito: “Por favor, nos ajude! Estamos em cárcere privado, eu e a minha mãe. Ajude-nos, pois não posso usar o celular! Avise a síndica! Que a polícia venha e entre pela sacada, sem alarde!”.

As vítimas contaram à polícia que conheciam o homem porque ele havia tido um relacionamento amoroso com uma prima delas. Ele também morou no mesmo prédio e, por isso, tinha as chaves da entrada.

Quando a polícia chegou ao prédio, encontrou mãe e filha amarradas com abraçadeiras plásticas. Após uma tentativa de fuga, as equipes entraram no apartamento ao lado e encontraram o suspeito.

No interrogatório, ele relatou que estava passando por dificuldades financeiras e, por isso, decidiu praticar tal conduta.

As vítimas contaram ainda que o homem as obrigou a preencher dois cheques, e ainda pegou cartões bancários e as senhas deles para efetuar saques.

Ainda de acordo com as informações, a Polícia Civil (PC-PR) continua investigando o caso.

