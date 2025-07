Homem flagra traição da esposa e corta órgão genital do amante

Um homem foi morto e teve o órgão genital cortado após ser flagrado trocando mensagens com a esposa do acusado pelo assassinato.

ANÚNCIO

De acordo com o portal de notícias VTV News, o carro ocorreu em Américo de Campos, no interior de São Paulo, na madrugada do último domingo (13).

Além do homicídio, a companheira do suspeito, foi agredida. Imagens mostraram que o homem de 38 anos, foi ao encontro da vítima com um facão, usado para ferir com múltiplos cortes no pescoço, punhos e pernas, além do órgão genital decepado.

A vítima, encontrada caída no quintal, foi a óbito. A mulher, que estava hospitalizada pelas agressões, disse que foi ameaçada de morte e agredida pelo esposo durante um episódio de ciúmes, ocasião em que ele teria dito que mataria ela e o suposto amante após ter visto mensagens trocadas entre eles.

Durante a prisão, o suspeito optou por permanecer em silêncio. Ele foi conduzido à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e preso em flagrante por homicídio qualificado. A roupa que ele usava também foi apreendida. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Leia mais: Professor acusado de abuso sexual em escola contra 18 alunas é preso

Menina de 13 anos engravida após estupro e morre durante o parto

ANÚNCIO

Bebê recém-nascida é encontrada morta

Mãe e filhas são resgatadas de sequestrador depois de jogarem bilhete pela janela