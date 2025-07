Filho é indiciado por agredir pai de 85 anos com Alzheimer

A Polícia Civil (PCDF) concluiu a investigação do caso que envolve um idoso de 85 anos, em estágio avançado de Alzheimer, agredido pelo próprio filho no Distrito Federal.

Como detalhado pelo site Metrópoles, o crime, registrado por câmeras de segurança, ocorreu em 17 de junho, na Asa Sul.

O filho da vítima foi indiciado por exposição a perigo à saúde e à integridade dela, bem como por tratá-la de maneira vexatória e humilhante.

Câmeras de segurança de um condomínio registraram o momento das agressões. Testemunhas relataram que o filho teria se irritado após o pai se recusar a entrar no carro que os aguardava.

Na ocasião, a nora do idoso aguardava o sogro e o marido no veículo. Conforme o registro, o filho chega a dar socos no rosto do pai para que ele entre no automóvel.

Ainda de acordo com as informações, se condenado, o investigado pode receber pena de até seis anos de prisão.

