Considerado agressivo, pai mata filha de apenas 12 anos a golpes de facão no Tocantins

Uma tragédia chocou os moradores do município de Babaçulândia (TO), no fim da tarde de segunda-feira (14). Um homem assassinou a própria filha de 12 anos com um golpe de facão no pescoço.

Como detalhado pelo site Meio News, o pai, identificado como João Vitor Oliveira Matos, estava alcoolizado e havia se trancado em casa.

Acionados, os militares decidiram entrar na casa para prestar socorro, já que não obtiveram resposta. Ao entrarem, encontraram Wevelyn Vitória Carvalho Oliveira já sem sinais vitais.

Ao lado da menina, João Vitor também estava caído, ferido no pescoço e com muito sangramento, mas ainda com vida. Ele foi socorrido e levado em estado grave ao Hospital Regional.

Vizinhos informaram à PM que o homem apresentava comportamento violento quando bebia, e que era extremamente ciumento em relação à filha.

Ainda de acordo com as informações, O caso foi registrado como feminicídio seguido de tentativa de suicídio, e segue sob investigação das autoridades locais.

