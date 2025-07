Adolescente de 14 anos incendeia apartamento e mata a irmã de 11 meses

Em São Paulo, uma adolescente de apenas 14 anos foi apreendida após incendiar um apartamento com os dois irmãos dentro, em um conjunto habitacional de Guarujá.

Como detalhado pelo site G1, o caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (14). A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada, mas, ao chegar ao local, o fogo já havia sido controlado por moradores.

Ainda segundo a corporação, um homem entrou no apartamento em chamas pela janela e conseguiu retirar as duas crianças.

Apesar do resgate, a bebê de 11 meses morreu por inalação de fumaça. Já a criança de 2 anos deu entrada em estado grave no Hospital Santo Amaro.

A adolescente foi apreendida e encaminhada ao DP Sede de Guarujá. Ela responderá por ato infracional análogo à tentativa e ao homicídio consumado.

Ainda de acordo com as informações, em nota, a Prefeitura de Guarujá lamentou o ocorrido e se solidarizou com os familiares das vítimas.

Com informações do site G1