Vizinho da vítima, homem é preso por estuprar menina de apenas 6 anos por inúmeras vezes

No Rio de Janeiro, policiais civis prenderam, neste domingo (13), um homem suspeito de abusar sexualmente de uma menina, de apenas 6 anos.

Como detalhado pelo site G1, o crime foi praticado em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a investigação, o homem se aproveitou do vínculo familiar e de confiança dos pais da vítima para atrair a criança até sua residência, com a justificativa de que ela brincaria com seu filho.

O homem morava ao lado da casa da vítima e se valia dessa proximidade para cometer o crime.

A denúncia foi feita pela mãe da criança, que procurou a delegacia após sua filha relatar os crimes. Segundo depoimento, os abusos foram praticados por anos, até que a vítima conseguisse relatar.

De acordo com os agentes, o homem já havia praticado crime semelhante contra outra jovem, que teria sido dama de honra em seu próprio casamento.

Ainda de acordo com as informções, o homem preso tinha mandato de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável e agora segue dedito.

Com informações do site G1