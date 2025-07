Idoso suspeito de estuprar criança e adolescente é preso pela Polícia Civil

Em Roraima, um idoso, de 64 anos, foi preso pela Polícia Civil suspeito de estupro de vulnerável. As vítimas eram uma criança e uma adolescente, com quem tinha vínculo familiar.

Como detalhado pelo site G1, os detalhes foram divulgados pela PC neste último final de semana. A prisão ocorreu no município de Alto Alegre, no interior do estado.

As investigações iniciaram após denúncia do Conselho Tutelar. O primeiro caso foi em 2024.

Como informado pela PC, a primeira vítima, no ano passado, era uma criança com idade entre oito e 10 anos, e que se tratava da sobrinha do idoso.

Durante as investigações, com indícios e testemunhas que o incriminavam, a Polícia identificou a segunda vítima, neta da ex-esposa do idoso, que teria 12 ou 13 anos.

Além da prisão preventiva aceita pela Justiça, o idoso já foi denunciado pelo Ministério Público de Roraima ainda pelo primeiro caso, registrado no ano passado.

Ainda de acordo com as informações, o investigado responde ao processo criminal por estupro de vulnerável.

