Durante assalto, homem desarma criminoso, mata um e fere outro gravemente

A Polícia de Investigações (PDI) do Chile confirmou a morte de um criminoso e o estado de extrema gravidade de outro, após a vítima de um assalto atirar contra eles com a própria arma usada no crime, em Puchuncaví.

Conforme detalhado pelo site 24 Horas CL, o fato ocorreu neste domingo, onde pelo menos seis indivíduos invadiram uma residência para cometer um roubo.

Segundo as autoridades locais, “um morador casa entrou em luta corporal com um dos assaltantes, conseguiu desarmá-lo e, com a mesma arma, efetuou um número indeterminado de disparos, resultando na morte de um dos criminosos e deixando outro gravemente ferido”.

O morador atirou contra os dois assaltantes, atingindo-os na cabeça. Um deles, de 45 anos, morreu no local; o outro foi levado em estado crítico para uma unidade de saúde.

A dinâmica dos fatos foi esclarecida por meio de perícia no local, depoimentos de testemunhas e análise de câmeras de segurança.

O morador — que inicialmente foi detido em flagrante por ser considerado réu e vítima no caso de roubo com intimidação — foi liberado logo em seguida.

Ainda segundo as informações, as autoridades agora avaliam a possibilidade de legítima defesa privilegiada.

Com informações do site 24 Horas CL