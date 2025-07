Bebê recém-nascida é encontrada morta

Uma bebê recém-nascida foi encontrada sem vida na manhã desta segunda-feira (14/7) em uma quitinete no bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com o portal de notícias Mario Adolfo, a criança de apenas um mês e 15 dias, identificada como Aila Mirela Rocaio, terá a causa da morte determinada após exame de necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com informações repassadas à polícia, a mãe da criança, Cassiane Rocaio, de 24 anos, relatou que amamentou a filha durante a madrugada e adormeceu em seguida. Ao acordar, percebeu que a bebê não apresentava sinais vitais e levantou a hipótese de que a filha possa ter se engasgado ou que ela mesma pode ter rolado sobre a criança enquanto dormia.

Segundo a proprietária do imóvel, identificada apenas como Verônica, as quitinetes são alugadas apenas para casais sem filhos ou pessoas solteiras. Ela afirmou que desconhecia a presença da criança no local.