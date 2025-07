Adolescente é preso pela polícia após matar o assassino do pai em ato de vingança

Comoção no Chile após duplo homicídio com arma de fogo ocorrido em campo de futebol, na região metropolitana de Santiago.

Como detalhado pelo site BioBio, tudo aconteceu na tarde de domingo, quando no meio de uma partida, um dos participantes sacou uma arma de fogo e começou a ameaçar os presentes.

Informações preliminares indicam que um militar do Exército Chileno, presente no local e portando arma, teria tentado intervir para evitar consequências mais graves.

No entanto, conforme detalhado pelas autoridades locais, o agressor efetuou dois disparos à queima-roupa contra a vítima, atingindo a parte superior do corpo e causando sua morte no local.

Após o ataque, o filho do soldado, um adolescente de 17 anos, pegou a arma do pai e atirou no agressor.

O indivíduo, com idade estimada entre 18 e 20 anos, recebeu três disparos e morreu posteriormente em uma unidade de saúde.

Ainda de acordo com as informações, todos os detalhes serão investigados pelas autoridades locais.

Com informações do site BioBio