Mulher tem braço amputado e outra fica em estado crítico após ataque de pit bull

Em um caso chocante na Argentina, duas mulheres foram atacadas por um pit bull, e o resultado foi devastador: uma delas teve o braço direito amputado e a outra permanece hospitalizada em estado crítico, com ferimentos profundos no rosto e no braço.

Como detalhado pelo portal ‘La 4X4 Rádio’, a amputação foi realizada devido a uma infecção grave causada pelas picadas. A outra vítima passou por cirurgia e, embora seu estado de saúde seja estável, permanece em observação.

O sobrinho das vítimas, dono do animal responsável pelo ataque, foi indiciado por lesão corporal intencional agravada e violação do dever de cuidado.

Embora tenha sido liberado, ele deve cumprir uma série de medidas, incluindo a proibição de manter animais sob seus cuidados.

Dez ataques de pit bull em dois anos

Este não é um caso isolado. De acordo com dados coletados, pelo menos 10 ataques graves de cães foram registrados nos últimos dois anos na região da Grande Santa Fé, a maioria deles perpetrados por pit bulls ou raças semelhantes.

O resultado foi a morte de uma mulher, várias crianças feridas e uma crescente preocupação social. A cidade de Santa Fé tem uma lei que regulamenta a posse de cães potencialmente perigosos desde 2005.

Ainda de acordo com as informações, há quase 600 animais registrados atualmente, mas o controle continua limitado, especialmente em áreas suburbanas, onde a fiscalização é mais complexa.

Com informações do portal ‘La 4X4 Rádio’