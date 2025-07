Homem é suspeito de matar mulher trans para não assumir relacionamento

Um homem foi preso suspeito de matar uma mulher trans de 25 anos por vergonha de assumir o relacionamento romântico dos dois.

De acordo com o portal de notícias RIC, Carmen de Oliveira Alves desapareceu no dia 12 de junho após fazer uma prova para a Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Ilha Solteira, no estado de São Paulo.

De acordo com o rastreamento do celular da jovem, a última vez que a mulher trans foi vista foi na casa do namorado, Marcos Yuri, que é suspeito de matá-la. Entretanto, até agora, o corpo de Carmen ainda não foi encontrado.

Uma das teorias é que o assassinato teria sido motivado pela recusa de Marcos de assumir o relacionamento com Carmen. Além disso, a jovem teria reunido diversas provas de supostos crimes cometidos pelo namorado, como roubos e furtos, e usado isso para pressioná-lo a ir a público com o namoro.

Além de Marcos Yuri, o polícia militar ambiental Roberto Carlos de Oliveira também é suspeito de matar a mulher trans, uma vez que ambos tinham um relacionamento amoroso com Carmen. Os homens teriam agido em conjunto para matar a estudante e ocultar seu corpo.