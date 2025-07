Casal é preso ao tentar comprar um bebê recém-nascido por R$ 500

Um casal foi preso sob a suspeita de tentar comprar um bebê recém-nascido por R$ 500 no município de Manacapuru, a 103 quilômetros de Manaus.

De acordo com o AM Post, Wesley Fabian Lorenço e seu companheiro, Luís Armando dos Santos, vieram de São Paulo até o hospital e acompanharam o parto da criança. Wesley chegou a se apresentar como pai do bebê.

A negociação teria sido intermediada por um terceiro homem, José Uberlan Pinheiro Magalhães, de 27 anos, que também foi detido pela Polícia Civil do Amazonas. Uma denúncia anônima feita à Polícia Civil foi o que impediu o ato.

Segundo a polícia, o trio chegou a ir a cartórios de Manacapuru com o objetivo de registrar a criança como filho. No entanto, os sistemas estavam fora do ar no momento, o que impediu a formalização do registro e contribuiu para que as autoridades tivessem tempo de agir.

O bebê permanece internado na maternidade com a mãe biológica, que também está sendo investigada. Diante do envolvimento direto dela na suposta venda da criança, a Polícia Civil solicitou ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público que o recém-nascido seja retirado da guarda da mãe e levado para um abrigo no município.

Os três presos podem responder por crimes como falsidade ideológica, adoção ilegal e tráfico de crianças, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

As autoridades destacaram que qualquer tipo de negociação envolvendo a guarda ou adoção de crianças fora dos trâmites legais é crime grave, e alertam a população para denunciar práticas suspeitas por meio dos canais da Polícia Civil.