Polícia prende idoso suspeito de estupro contra a própria neta de 10 anos

Um idoso foi preso, nesta quinta-feira (10), suspeito de estuprar a própria neta de apenas 10 anos.

Como detalhado pelo site G1, a prisão aconteceu na cidade de São José do Egito, em Pernambuco, mas o crime foi cometido na Paraíba, na cidade de Amparo.

De acordo com a Polícia Civil, os abusos teriam acontecido no mês de janeiro, quando a denúncia foi feita.

Após as investigações, a PC da Paraíba pediu a prisão do idoso.

No entanto, a identidade do suspeito não foi divulgada.

Ainda de acordo com as informações, o homem encontrado no estado vizinho, foi preso e encaminhado para a Paraíba.

Com informações do site G1