Pai mata filha de 16 anos a tiros após ela se recusar a excluir conta no TikTok

Em um caso bárbaro, um homem paquistanês matou a filha de 16 anos a tiros depois que ela se recusou a deletar sua conta no popular aplicativo de compartilhamento de vídeos TikTok.

Como detalhado pelo site Estado de Minas, no país de maioria muçulmana, as mulheres são vítimas frequentes de violência por parte de familiares por não seguirem as normas rígidas de comportamento.

Inicialmente, a família da vítima inicialmente tentou fazer o assassinato parecer um suicídio.

No entanto, com a investigação, foi possível identificar o crime, segundo a polícia da cidade de Rawalpindi, onde ele ocorreu na última terça-feira (8).

Como relatado, o pai da adolescente pediu que ela excluísse sua conta no TikTok. Diante da recusa, ele a matou.

Ainda de acordo com as informações, segundo o boletim de ocorrência policial, o pai matou a filha por um crime de “honra”.

Com informações do site Estado de Minas