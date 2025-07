Mistério sem esclarecimento: corpo enrolado em lençol e amarrado é encontrado às margens de rodovia

Em um caso ainda sem esclarecimento, o corpo de um homem foi encontrado enrolado em um lençol às margens da rodovia PB-032, nesta semana, na cidade de Pedras de Fogo, na Paraíba.

Como detalhado pelo site G1, a vítima tinha o corpo amarrado por cordas e se tratava de um homem de cerca de 22 anos.

Pelo estado de decomposição do cadáver, a estimativa é de que o crime tenha acontecido há 40 horas, o equivalente a quase dois dias.

De acordo com detalhes do Instituto de Polícia Científica (IPC), o homem tinha cabelo descolorido, e pelo menos 4 tatuagens em várias partes do corpo

A vítima foi encaminhada para o Instituto de Polícia Científica da Paraíba, onde deve passar por perícia.

Ainda de acordo com as informações, o caso deve seguir em investigação para identificar os possíveis autores.

Com informações do site G1