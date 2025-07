Adolescente de 16 anos é vítima de estupro coletivo; Polícia Civil investiga o caso

Um caso de suposto estupro contra uma adolescente de 16 anos mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil nesta quinta-feira (10), em Caraguatatuba (SP).

Como detalhado pelo Prefeitura da Cidade, uma viatura realizava patrulhamento quando foi acionada por um casal de moradores.

O homem relatou que, ao abrir o portão de sua residência, foi surpreendido pela entrada de uma adolescente em estado de choque, vestindo calça de moletom suja de sangue. A jovem afirmou ter sido vítima de estupro.

Diante da situação, o morador entrou em contato com o pai da adolescente e com as autoridades. Logo depois, a vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Na sequência, alguns indivíduos foram conduzidos pelas autoridades à Delegacia de Defesa da Mulher de Caraguatatuba, o que indica, supostamente, um caso de estupro coletivo.

Ainda de acordo com as informações, foram reunidos detalhes que ajudaram a identificar o local onde o crime teria ocorrido. O caso segue sob investigação.

Com informações da Prefeitura de Caraguatatuba