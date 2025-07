Professor de matemática é preso pela Polícia Militar por estupro de vulnerável

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um professor de matemática que estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável,

Como detalhado pelo site Metrópoles,o crime foi cometido contra uma criança e o suspeito foi detido em Vicente Pires (DF).

O educador, que não teve o nome divulgado, foi localizado pelo Grupo Tático Operacional após informações repassadas pelo Serviço de Inteligência da PMDF, em conjunto com a Polícia Federal.

De acordo com informações preliminares, o crime foi em uma escola pública do Cruzeiro.

Ainda de acordo com as informações, o docente foi levado para a Delegacia de Polícia. A Polícia Civil do DF ficou responsável pelo caso.

Com informações do site Metrópoles